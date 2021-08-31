В последний день лета, 31 августа, на Харьков обрушилась непогода. В городе прошел мощный ливень, который превратил дороги в реки.

Также от шторма в Харькове пострадали улицы.

Подробнее о ливне в Харькове и ее последствиях — в материале Фактов ICTV.

Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии и видео последствий ливня в Харькове.

На них видно, как дороги превратились в реки, которыми плывут автомобили.

Даже сточные канавы не смогли справиться с такими обильными осадками. Поэтому в некоторых местах вода начала вырываться из канализации с мощной силой, как фонтаны.

Кроме того, в некоторых районах сильный ветер повалил несколько деревьев. В результате чего частично было заблокировано движение транспорта.

Более того, во время грозы молния попала в городской троллейбус, который загорелся. Это произошло вблизи международного аэропорта Харьков.

Однако водитель не растерялся и вовремя погасил огонь огнетушителем.

Два дня подряд бушевала непогода в Киеве. Таким образом инфраструктуру столицы Украины сильно затапливало.

30 августа в одном из районов города молния даже спровоцировала пожар, попав в электрощитовую.

Также из-за непогоды оказались затопленные дороги и поваленные деревья.