В останній день літа, 31 серпня, по Харкову вдарила негода. У місті пройшла потужна злива, яка перетворила дороги у ріки.

Також від шторму у Харкові постраждали вулиці.

Детальніше про зливу у Харкові та її наслідки – у матеріалі Фактів ICTV.

Місцеві мешканці опублікували у соцмережах світлини та відео наслідків зливи у Харкові.

На них видно, як дороги перетворилися у ріки, якими пливуть автомобілі.

Навіть стічні канави не змогли впоратися з такими рясними опадами. Тому у деяких місцях вода почала вириватися з каналізації з потужною силою, як фонтани.

Окрім того, в деяких районах сильний вітер повалив декілька дерев. Унаслідок цього частково було заблоковано рух транспорту.

Ба більше, під час грози блискавка влучила у міський тролейбус, який загорівся. Це сталося поблизу міжнародного аеропорту Харків.

Однак водій не розгубився та вчасно загасив вогонь вогнегасником.

Два дні поспіль вирувала негода у Києві. Таким чином інфраструктуру столиці України добряче затоплювало.

30 серпня в одному з районів міста блискавка навіть спровокувала пожежу, влучивши в електрощитову.

Також через негоду виявились затоплені дороги та повалені дерева.