В останній день літа, 31 серпня, по Харкову вдарила негода. У місті пройшла потужна злива, яка перетворила дороги у ріки.
Також від шторму у Харкові постраждали вулиці.
Детальніше про зливу у Харкові та її наслідки – у матеріалі Фактів ICTV.
Місцеві мешканці опублікували у соцмережах світлини та відео наслідків зливи у Харкові.
На них видно, як дороги перетворилися у ріки, якими пливуть автомобілі.
Навіть стічні канави не змогли впоратися з такими рясними опадами. Тому у деяких місцях вода почала вириватися з каналізації з потужною силою, як фонтани.
Окрім того, в деяких районах сильний вітер повалив декілька дерев. Унаслідок цього частково було заблоковано рух транспорту.
Ба більше, під час грози блискавка влучила у міський тролейбус, який загорівся. Це сталося поблизу міжнародного аеропорту Харків.
Однак водій не розгубився та вчасно загасив вогонь вогнегасником.
Два дні поспіль вирувала негода у Києві. Таким чином інфраструктуру столиці України добряче затоплювало.
30 серпня в одному з районів міста блискавка навіть спровокувала пожежу, влучивши в електрощитову.
Також через негоду виявились затоплені дороги та повалені дерева.