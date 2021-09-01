МИД откроет представительство в Харькове — чем будет заниматься

Украинцам, живущим в северо-восточных регионах, которым необходимо получить консульскую помощь, теперь не надо ехать в Киев, поскольку МИД открывает представительство в Харькове. Кабмин на заседании 1 сентября одобрил соответствующее распоряжение.

Представительство внешнеполитического ведомства Украины в Харькове сосредоточится на:

координации международной помощи населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта;

поддержке местных властей в реализации курса Украины на членство в ЕС и НАТО;

поддержке местного бизнеса в выходе на внешние рынки;

предоставлении консульской и правовой помощи.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, важным направлением работы представительства МИД в Харькове станет также развитие культурных и туристических связей.

Сейчас такие представительства МИД есть в Одессе, Львове и Ужгороде.