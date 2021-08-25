В Киеве открылось посольство Ирландии в Украине. Открывали помещение заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник и глава МИД Ирландии Саймон Коуэни.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны считают, что начало первой в истории дипломатической миссии Ирландии в столице позволит вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

— Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IT-секторе, в сфере инвестиций и образования, — сказал Сеник.

Глава МИД Ирландии Саймон Коуэни сказал, что открытие посольства в Украине является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества и частью стратегии GlobalIreland по расширению присутствия Ирландии в мире.

Отметим, дипломатические отношения между Украиной и Ирландией были установлены 1 апреля 1992 года.

По данным Госстата Украины, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Ирландией в 2020 году составил $677 млн ​​(0,8% от общего объема торговли товарами и услугами Украины со странами-членами ЕС).

Основные отрасли торговой и экономического сотрудничества: сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и продукты питания, приборостроение и тому подобное. В сфере услуг основные объемы торговли составляют транспортные, компьютерные и телекоммуникационные услуги.

Напомним, 23 августа на учредительном саммите Крымской платформы Ирландию представлял министр иностранных дел.

Фото: МИД