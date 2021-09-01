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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

МЗС відкриє представництво у Харкові – чим займатиметься

МЗС

Українцям, які живуть у північно-східних регіонах, яким необхідно отримати консульську допомогу, тепер не треба їхати до Києва, оскільки МЗС відкриває представництво у Харкові. Кабмін на засіданні 1 вересня схвалив відповідне розпорядження.

Представництво зовнішньополітичного відомства України у Харкові зосередиться на:

  • координації міжнародної допомоги населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту;
  • підтримці місцевої влади у реалізації курсу України на членство в ЄС і НАТО;
  • підтримці місцевого бізнесу у виході на зовнішні ринки;
  • наданні консульської та правової допомоги.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, важливим напрямом роботи представництва МЗС в Харкові стане також розбудова культурних та туристичних зв’язків.

Нині такі представництва МЗС є в Одесі, Львові та Ужгороді.

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Джерело: МЗС

Фото: Depositphotos

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