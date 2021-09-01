МЗС відкриє представництво у Харкові – чим займатиметься

Українцям, які живуть у північно-східних регіонах, яким необхідно отримати консульську допомогу, тепер не треба їхати до Києва, оскільки МЗС відкриває представництво у Харкові. Кабмін на засіданні 1 вересня схвалив відповідне розпорядження.

Представництво зовнішньополітичного відомства України у Харкові зосередиться на:

координації міжнародної допомоги населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту;

підтримці місцевої влади у реалізації курсу України на членство в ЄС і НАТО;

підтримці місцевого бізнесу у виході на зовнішні ринки;

наданні консульської та правової допомоги.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, важливим напрямом роботи представництва МЗС в Харкові стане також розбудова культурних та туристичних зв’язків.

Нині такі представництва МЗС є в Одесі, Львові та Ужгороді.