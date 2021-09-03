Первые заморозки в Украине ожидаются уже на следующей неделе — в понедельник, 6 сентября, ночью и утром на поверхности почвы ожидается от 0 до 3 градусов мороза.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, днем ​​потеплеет до +12 +18 градусов.

В то же время на Закарпатье и Юге страны 6 сентября ночью будет +7 +12, а днем ​​воздух прогреется до +16 +21.

Уже в ближайшие выходные, 4 и 5 сентября, синоптики прогнозируют похолодание. В Украине будет сухо из-за мощного антициклона, однако температура и днем, и ночью постепенно будет снижаться.

В субботу везде, кроме Юга, местами небольшой дождь. Ночью +7 +14, днем ​​- от +13 до +18, а на Закарпатье и на Юге — до +20 +25.

В последующие двое суток — преимущественно сухо, только в северных областях и в Карпатах в воскресенье, 5 сентября, возможен небольшой дождь. Температура в большинстве регионов ночью +2 +7.

Первый снег в Украине в этом году может выпасть уже во второй половине октября, прогнозирует климатолог Вазира Мартазинова.

По ее словам, в последние годы октябрь в Украине бывает холоднее, чем ноябрь и декабрь. Поэтому вторая половина месяца ознаменуется отрицательными температурами — мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров, объяснила она.