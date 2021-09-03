Перші заморозки в Україні очікуються вже наступного тижня – у понеділок, 6 вересня, вночі та вранці на поверхні ґрунту очікується від 0 до 3 градусів морозу.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вдень потепліє до +12 +18 градусів.

Водночас на Закарпатті та Півдні країни 6 вересня вночі буде +7 +12, а вдень повітря прогріється до +16 +21.

Уже на найближчі вихідні, 4 та 5 вересня, синоптики прогнозують похолодання. В Україні буде сухо через потужний антициклон, проте температура і вдень, і вночі поступово знижуватиметься.

В суботу скрізь, окрім Півдня, місцями невеликий дощ. Вночі +7 +14, вдень – від +13 до +18, а на Закарпатті та Півдні – до +20 +25.

У наступні дві доби – переважно сухо, лише у північних областях та у Карпатах у неділю, 5 вересня, можливий невеликий дощ. Температура у більшості регіонів уночі +2 +7.

Перший сніг в Україні цьогоріч може випасти вже у другій половині жовтня, прогнозує кліматолог Вазіра Мартазінова.

За її словами, протягом останніх років жовтень в Україні буває холоднішим, ніж листопад і грудень. Тому друга половина місяця ознаменується негативними температурами – ми побачимо сніг з дощем, може утворитися сніговий покрив, пояснила вона.