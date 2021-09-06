Для святкування іудейського нового року Рош ха-Шана в Умань прибули вже майже 23 тис. хасидів, серед них 1 730 дітей.

За інформацією поліції, у районі паломництва створено 53 маршрути, 18 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та два пункти візової підтримки. Також цілодобово публічний порядок та безпеку громадян забезпечують понад 600 поліцейських зведеного загону та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії.

З 1 по 4 вересня до поліції надійшло 22 повідомлення про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. Так, наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю у районі компактного проживання прочан.

Крім того, правоохоронці затримали громадянина Ізраїлю, який порушив терміни перебування в Україні. На порушника склали адміністративний протокол та вирішили примусово повернути його додому.

Ще одному іноземцю обмежили термін перебування на території України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство.

Також поліцейські зафіксували факт торгівлі забороненими предметами у районі паломництва. У 29-річного жителя міста Умань слідчі вилучили заборонені предмети: два електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 ножів, шість дерев’яних біт.

Тепер йому загрожує покарання або у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном від 120 до 240 год, або арешт від трьох до шести місяців, або обмеження волі від двох до п’яти років, або позбавлення волі до трьох років.

Свято Рош ха-Шана – одне з головних для іудеїв. У 2021 році воно припадає на 6-8 вересня. Рош ха-Шана – це єврейський Новий рік.

У цей період хасиди приїжджають до України з Ізраїлю, США, Канади, країн Західної Європи та інших. Чому хасиди щороку з’їжджаються саме до України – читайте у нашому матеріалі.