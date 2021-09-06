Погода на неделю в Украине с 6 сентября 2021 по 10 сентября 2021

На этой неделе в Украину идет небольшое потепление. Ожидается, что погода будет сухой в большинстве областей.

В понедельник, 6 сентября, синоптики прогнозируют сухой день, без осадков.

На западе температура будет колебаться от +15 до +21, днем ​​и от +3 до +10 ночью.

Теплее всего будет на Закарпатье, однако небо затянут небольшие облака.

В центральных и северных областях также ожидается переменная облачность. Днем температура составит от +13 до +18, а ночью — от +3 до +6.

Холоднее всего будет в столице, а самую теплую погоду прогнозируют в Винницкой области.

На востоке 6 сентября также без осадков, днем ​​ожидается от +16 до +20, а ночью — от +3 до +9.

На юге страны теплее, температура будет колебаться от +18 до +20 днем, а ночью опустится до +7 — +9.

Вторник, 7 сентября, обещает быть еще теплее, а также пройдет без осадков во всех регионах.

На западе страны ожидается от +16 до +22 днем и от +3 до +8 ночью. В центре и на севере — от +16 до +18 днем и от +1 до +6 ночью.

В южных областях столбик термометра будет показывать от +17 до +22 днем и от +6 до +10 ночью.

На востоке также достаточно тепло, температура будет колебаться от +17 до +19 днем и от +3 до +5.

В среду, 8 сентября, тенденция потепления продолжится. Осадков опять не ожидает ни один регион.

В западных областях синоптики прогнозируют от +19 до +24 и переменную облачность. Ночью температура упадет до +5 — +8.

В центре и на севере ожидается от +18 до +22 днем и от +3 до +9 ночью, без осадков.

В южных регионах столбик термометра будет показывать от +19 до +23 днем и от +6 до +10 ночью. В восточных областях температура воздуха составит от +17 до +20 днем и от +3 до +7 ночью.

9 сентября, в четверг, небо над всей территорией Украины затянут облака, но погода будет достаточно теплой.

В западных регионах ожидается от +22 до +24 днем ​​и от +11 до +13 ночью.

В центральных и северных областях температура также будет колебаться от +22 до +24 днем ​​и опустится до +10 — +12 ночью.

Теплее на востоке и юге, там температура составит от +22 до +25 днем ​​и от +8 до +12 ночью.

Неделя завершится теплом и переменной облачностью. 10 сентября, в пятницу, на территории страны осадков не ожидается.

На западе воздух прогреется до +22 — +25 градусов днем ​​и остынет до +11 — +13 ночью.

В центральных и северных областях температура будет колебаться от +22 до +24 днем ​​и от +8 до +12 ночью.

На востоке и юге снова теплее. Синоптики прогнозируют от +22 до +27 днем ​​и от +8 до +13 ночью.