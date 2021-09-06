Погода на неделю в Украине с 6 сентября 2021 по 10 сентября 2021

На этой неделе в Украину идет небольшое потепление. Ожидается, что погода будет сухой в большинстве областей.
В понедельник, 6 сентября, синоптики прогнозируют сухой день, без осадков.
На западе температура будет колебаться от +15 до +21, днем и от +3 до +10 ночью.
Теплее всего будет на Закарпатье, однако небо затянут небольшие облака.
В центральных и северных областях также ожидается переменная облачность. Днем температура составит от +13 до +18, а ночью — от +3 до +6.
Холоднее всего будет в столице, а самую теплую погоду прогнозируют в Винницкой области.
На востоке 6 сентября также без осадков, днем ожидается от +16 до +20, а ночью — от +3 до +9.
На юге страны теплее, температура будет колебаться от +18 до +20 днем, а ночью опустится до +7 — +9.
Вторник, 7 сентября, обещает быть еще теплее, а также пройдет без осадков во всех регионах.
На западе страны ожидается от +16 до +22 днем и от +3 до +8 ночью. В центре и на севере — от +16 до +18 днем и от +1 до +6 ночью.
В южных областях столбик термометра будет показывать от +17 до +22 днем и от +6 до +10 ночью.
На востоке также достаточно тепло, температура будет колебаться от +17 до +19 днем и от +3 до +5.
В среду, 8 сентября, тенденция потепления продолжится. Осадков опять не ожидает ни один регион.
В западных областях синоптики прогнозируют от +19 до +24 и переменную облачность. Ночью температура упадет до +5 — +8.
В центре и на севере ожидается от +18 до +22 днем и от +3 до +9 ночью, без осадков.
В южных регионах столбик термометра будет показывать от +19 до +23 днем и от +6 до +10 ночью. В восточных областях температура воздуха составит от +17 до +20 днем и от +3 до +7 ночью.
9 сентября, в четверг, небо над всей территорией Украины затянут облака, но погода будет достаточно теплой.
В западных регионах ожидается от +22 до +24 днем и от +11 до +13 ночью.
В центральных и северных областях температура также будет колебаться от +22 до +24 днем и опустится до +10 — +12 ночью.
Теплее на востоке и юге, там температура составит от +22 до +25 днем и от +8 до +12 ночью.
Неделя завершится теплом и переменной облачностью. 10 сентября, в пятницу, на территории страны осадков не ожидается.
На западе воздух прогреется до +22 — +25 градусов днем и остынет до +11 — +13 ночью.
В центральных и северных областях температура будет колебаться от +22 до +24 днем и от +8 до +12 ночью.
На востоке и юге снова теплее. Синоптики прогнозируют от +22 до +27 днем и от +8 до +13 ночью.