Погода на тиждень в Україні з 6 вересня 2021 по 10 вересня 2021

Цього тижня до України йде невеличке потепління. Очікується, що погода буде сухою у переважній більшості областей.

У понеділок, 6 вересня, синоптики прогнозують сухий день, без опадів.

На заході температура коливатиметься від +15 до +21, вдень та від +3 до +10 вночі.

Найтепліше буде на Закарпатті, проте небо затягнуть невеликі хмарки.

У центральних та північних областях також очікується мінлива хмарність. Вдень температура становитиме від +13 до +18, а вночі – від +3 до +6.

Найхолодніше буде у столиці, а найтеплішу погоду прогнозують у Вінницькій області.

На сході 6 вересня також без опадів, вдень очікується від +16 до +20, а вночі – від +3 до +9.

На півдні країни найтепліше, температура коливатиметься від +18 до +20 вдень, а вночі опуститься до +7 – +9.

Вівторок, 7 вересня, обіцяє бути ще теплішим, і також мине без опадів у всіх регіонах.

На заході країни очікується від +16 до +22 вдень та від +3 до +8 вночі. У центрі та на півночі – від +16 до +18 вдень та від +1 до +6 вночі.

У південних областях стовпчик термометра показуватиме від +17 до +22 вдень та від +6 до +10 вночі.

На сході також досить тепло, температура коливатиметься від +17 до +19 вдень та від +3 до +5.

У середу, 8 вересня, тенденція на потепління продовжиться. Опадів знову не очікує жоден регіон.

У західних областях синоптики прогнозують від +19 до +24 та мінливу хмарність. Вночі температура впаде до +5 – +8.

У центрі та на півночі очікується від +18 до +22 вдень та від +3 до +9 вночі, без опадів.

У південних регіонах стовпчик термометра показуватиме від +19 до +23 вдень та від +6 до +10 вночі. У східних областях температура повітря становитиме від +17 до +20 вдень та від +3 до +7 вночі.

9 вересня, у четвер, небо над усією територією України затягнуть хмари, але погода буде досить теплою.

У західних регіонах очікується від +22 до +24 вдень та від +11 до +13 вночі.

У центральних та північних областях температура також коливатиметься від +22 до +24 вдень та опуститься до +10 – +12 вночі.

Найтепліше буде на сході та півдні, там температура становитиме від +22 до +25 вдень та від +8 до +12 вночі.

Тиждень завершиться теплом та мінливою хмарністю. 10 вересня, у п’ятницю, на території країни опадів не очікується.

На заході повітря прогріється до +22 – +25 градусів вдень та остигне до +11 – +13 вночі.

У центральних та північних областях температура коливатиметься від +22 до +24 вдень та від +8 до +12 вночі.

На сході та півдні знову найтепліше. Синоптики прогнозують від +22 до +27 вдень та від +8 до +13 вночі.