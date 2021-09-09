Хасиды заканчивают празднования Рош га-Шана в Умани — ФОТО, ВИДЕО

В Нацполиции рассказали о том, как прошло празднование Рош ха-Шана в Умани.

По данным правоохранителей, грубых правонарушений не выявлено, и хасиды начали отбывать из Умани в места своего постоянного проживания.

Сейчас происходит завершающий этап празднования Рош ха-Шана, рассказал заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

По словам полицейского, всего зарегистрировано 21 сообщение, связанное с хасидами.

— Есть два открытых уголовных производства, связанные с торговлей веществами, похожими на наркотические. Также есть два административных протокола, по результатам которых будут приниматься решения по поводу выдворения за пределы территории Украины с запретом въезда отдельных хасидов, которые допускали правонарушения на территории города Умань, — рассказал правоохранитель.

В полиции отметили, что во время празднования иудейского нового года в Умани введены усиленные меры безопасности, которые продолжаются и сейчас.

— В целом, благодаря слаженной работе ДСНС, полиции, Нацгвардии и миграционной службы, мы минимизировали любого рода провокации и правонарушения во время пребывания паломников на территории города Умань, — добавил Анатолий Серединский.

В этом году праздновать Рош ха-Шана в Умань приехало рекордное количество хасидов, более 30 тыс. человек.