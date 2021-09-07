Тисячі хасидів заполонили Умань: як проходить святкування іудейського Нового року

В Умані – рекорд: святкувати іудейський Новий рік, або ж Рош га-Шана, туди приїхали вже майже 30 тисяч хасидів.

Нині в місті спостерігається своє “Велике будівництво”: кількість готелів там зростає. Хасиди платять по 300 доларів з людини за ніч.

Минулого року паломників не впускали до Умані через ситуацію з коронавірусом. Вони скучили, і цього року в місті очікують на рекордну кількість відвідувачів.

На ранок понеділка поліція зафіксувала 28 тисяч прочан-хасидів. А коли до України прибудуть усі охочі – буде близько 50 тисяч. Для них встановили намети з червоним хрестом. Там можна знайти захисні маски та антисептики. Черг біля наметів немає.

Проте хасиди не поспішають носити маски на вулицях міста. На камеру вони пояснюють, що вакциновані проти Covid-19 мінімум двома дозами, а дехто – й трьома.

У період Рош га-Шана в Умані зникає відчуття перебування в Україні: написи на автомобілі швидкої допомоги – івритом, патрулювання здійснює хасидська поліція.

Три дні в Умані триває фестиваль, і самі хасиди зазначають, що він дуже добре організований. Наприклад, працює величезна їдальня – харчування там безкоштовне.

Не обійшлося і без новорічного столу: зі сходженням першої зірки був організований святковий бенкет на 20 тисяч людей. Серед страв – риба і солодкі яблука. Водночас під час святкування не було жінок.

Як пояснюють хасиди, до Умані дуже важко привезти дружину та дітей, зняти будинок та знайти автомобіль. А тому жінки зазвичай залишаються з дітьми вдома, святкують зі своїми матерями та сестрами.

Святкування Нового року в Умані триватиме три дні й завершиться 8 вересня. Центр свята – могила одного із засновників хасидизму цадика Нахмана. Проте ходити туди не хасидам, а особливо увечері, Національна поліція України не радить.

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