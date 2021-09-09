Хасиди закінчують святкування Рош га-Шана в Умані – ФОТО, ВІДЕО

У Нацполіції розповіли про те, як пройшло святкування Рош га-Шана в Умані.

За даними правоохоронців, грубих правопорушень не виявлено, і хасиди почали виїздити з Умані до місць свого постійного проживання.

Наразі відбувається завершальний етап святкування Рош га-Шана, розповів заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.

За словами поліцейського, усього зареєстровано 21 повідомлення, пов’язане із хасидами.

– Маємо два відкриті кримінальні провадження, які пов’язані з торгівлею речовинами, схожими на наркотичні. Також маємо два адміністративні протоколи, за результатами яких будуть прийматися рішення з приводу видворення за межі території України із забороною в’їзду окремих хасидів, які допускали правопорушення на території міста Умань, – розповів правоохоронець.

У поліції наголосили, що під час святкування іудейського нового року в Умані запроваджено посилені заходи безпеки, які тривають і наразі.

– В цілому, завдяки злагодженій роботі ДСНС, поліції, Нацгвардії і міграційної служби, ми мінімізували будь-якого роду провокації та правопорушення під час перебування паломників на території міста Умань, – додав Анатолій Серединський.

Цього року святкувати Рош га-Шана до Умані приїхала рекордна кількість хасидів, понад 30 тис. осіб.