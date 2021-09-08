У Дніпрі конфлікт через відсутність маски в супермаркеті завершився стріляниною

У Дніпрі сталася стрілянина біля супермаркету після зауваження щодо відсутності захисної маски.

Конфлікт виник увечері 7 вересня на вулиці Тверській.

Все почалося з того, що в одному з місцевих супермаркетів чоловік зробив зауваження дівчині без маски, котра купувала на касі товар.

За неї вступився знайомий, унаслідок чого виник конфлікт. Суперечка продовжилася на вулиці.

За словами чоловіка, який вимагав вдягти захисну маску, компанія невідомих напала на нього біля супермаркету, унаслідок чого він почав оборонятися. Тоді і пролунали постріли.

Вказаний чоловік із Флобера вистрілив у повітря та зробив кілька пострілів в опонента – у ноги та в обличчя.

На місці стрілка затримали правоохоронці. Водночас постраждалий до лікарні не звертався.

Це вже не перший подібний випадок в Україні. Наприклад, на початку квітня в Києві покупець стріляв в охоронця магазину в ТРЦ на проспекті Перемоги. Причиною стало зауваження через відсутність маски.

Крім того, в столиці чоловік обплював касира через прохання надягти маску.

Попри те, що вся територія України перебуває в “зеленій” зоні карантину, у громадських будівлях та транспорті все одно потрібно носити захисні маски або респіратори.

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