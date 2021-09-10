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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Залучать силовиків: в Україні посилять контроль за масковим режимом

Залучать силовиків: в Україні посилять контроль за масковим режимом

В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму в громадських місцях. До перевірок залучать силовиків. 

Про це в інтерв’ю заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він нагадав, що масковий режим передбачений у всіх карантинних зонах.

– Ми дійсно вже кілька разів спілкувалися з Національною поліцією, ми будемо починати з показових рейдів. Ми розуміємо, що, наприклад в аеропорту Бориспіль зараз не контролюється зовсім нічого і про це є повідомлення в ЗМІ, – повідомив Кузин. 

За його словами, рейди проводитимуть на об’єктах критичної інфраструктури не тільки в Києві, а й в регіонах.

– Також з Нацполіцією зараз опрацьовуються більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту, – зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі сталася стрілянина біля супермаркету після зауваження про відсутність захисної маски.

В одному з місцевих супермаркетів чоловік зробив зауваження дівчині без маски, яка купувала на касі товар.

За неї заступився знайомий, в результаті чого виник конфлікт. Суперечка продовжилася на вулиці.

Джерело: УНІАН

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