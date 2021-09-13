Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Вертолеты Ми-8 и Ми-14ПЧ: на Херсонщине украинские летчики отрабатывали бомбометание

Вертолеты Ми-8 и Ми-14ПЧ: на Херсонщине украинские летчики отрабатывали бомбометание

Министерство обороны Украины провело учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой для наших летчиков морской авиационной бригады.

Экипажи, которые находились в салоне вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ, отработали перелет с места базирования на полигон в Херсонской области.

Уже в этой местности летчики неоднократно тренировали взлет и посадку, пролет по кругу, а затем получили задачи для поражения необходимых целей.

Летчики вертолета Ми-14ПЧ отработали элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в определенной местности.

Минобороны провело украинские военные учения над Черным морем

В то же время экипажи Ми-8 смогли усовершенствовать свои навыки по практическому пуску неуправляемых ракет и бомбометанию в заданные цели после боевого маневрирования паром.

Минобороны провело украинские военные учения над Черным морем

Военные учения продолжались несколько дней — благодаря этому все летчики смогли отработать задачи различной сложности. Заместитель командира бригады по МПЗ подполковник Родион Козаков отметил, что летчики “уничтожили” все необходимые цели и показали слаженность во время совместной работы.

Читайте
На Киевщине пройдут военные учения: могут ограничить движение и проверять документы

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка