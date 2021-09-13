Минобороны провело украинские военные учения над Черным морем

Министерство обороны Украины провело учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой для наших летчиков морской авиационной бригады.

Экипажи, которые находились в салоне вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ, отработали перелет с места базирования на полигон в Херсонской области.

Уже в этой местности летчики неоднократно тренировали взлет и посадку, пролет по кругу, а затем получили задачи для поражения необходимых целей.

Летчики вертолета Ми-14ПЧ отработали элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в определенной местности.

В то же время экипажи Ми-8 смогли усовершенствовать свои навыки по практическому пуску неуправляемых ракет и бомбометанию в заданные цели после боевого маневрирования паром.

Военные учения продолжались несколько дней — благодаря этому все летчики смогли отработать задачи различной сложности. Заместитель командира бригады по МПЗ подполковник Родион Козаков отметил, что летчики “уничтожили” все необходимые цели и показали слаженность во время совместной работы.