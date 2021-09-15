Сотрудники СБУ обнаружили и задержали одного из организаторов незаконного “референдума” в Луганской области в 2014 году.

Он скрывался от украинского правосудия на территории РФ в течение семи лет.

СБУ задержала преступника во время спецоперации в Новопскове в Луганской области.

По информации следствия, коллаборационист возглавлял “избирательную комиссию”, которая занималась проведением фиктивного “референдума” в Новопсковском районе относительно “независимости ЛНР”.

Сотрудники Службы безопасности установили, что фигурант вел “подсчет голосов” и отправлял эти фейковые данные в захваченный боевиками Луганск.

Впоследствии он бежал на территорию Российской Федерации, чтобы избежать наказания, но следователи СБУ объявили ему подозрение заочно по ч. 2 ст. 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без нее.

Сейчас продолжается досудебное расследование. СБУ также сообщает, что уже более 160 злоумышленников, причастных к незаконному “референдуму” 2014 года получили свои судебные приговоры и отбывают наказание.