Працівники СБУ знайшли та затримали одного з організаторів незаконного “референдуму” на Луганщині у 2014 році.

Він переховувався від українського правосуддя на території РФ протягом семи років.

СБУ затримала злочинця під час спецоперації у Новопскові в Луганській області.

За інформацією слідства, колаборант очолював “виборчу комісію”, яка займалась проведенням фіктивного “референдуму” у Новопсковському районі щодо “незалежності ЛНР”.

Працівники Служби безпеки встановили, що фігурант вів “підрахунок голосів” та відправляв ці фейкові дані до захопленого бойовиками Луганська.

Згодом він втік на територію Російської Федерації, щоб уникнути покарання, але слідчі СБУ оголосили йому підозру заочно за ч. 2 ст. 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без неї.

Наразі триває досудове розслідування. СБУ також повідомляє, що вже понад 160 зловмисників, причетних до незаконного “референдуму” 2014 року, отримали свої судові вироки та відбувають покарання.