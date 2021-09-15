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Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |

Растаможить автомобиль в Украине можно будет через Дию: решение правительства

Застосунок Дія

Растаможить автомобиль в Украине можно будет через приложение Дия. Соответствующее постановление сегодня принял Кабинет Министров.

Речь идет о реализации экспериментального проекта по таможенному оформлению автомобилей, которое переводится в цифровую форму.

– Для десятков тысяч украинских граждан такой ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства, затягивание. Мы планируем сделать возможным растаможивание транспортного средства через Дию, — отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что украинцы получат возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор онлайн.

Завершение таможенного оформления авто будет происходить в автоматическом режиме.

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Фото: УНИАН

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