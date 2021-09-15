Розмитнити автомобіль в Україні можна буде через Дію: рішення уряду

Розмитнити автомобіль в Україні можна буде через застосунок Дія. Відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабінет Міністрів.
Йдеться про реалізацію експериментального проекту з митного оформлення автомобілів, яке переводиться в цифрову форму.
– Для десятків тисяч українських громадян таке ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності, затягування. Ми плануємо зробити можливим розмитнення транспортного засобу через Дію, – зазначив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він уточнив, що в українців з’явиться можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір онлайн.
Завершення митного оформлення авто відбуватиметься в автоматичному режимі.
Координатором експериментального проекту буде Міністерство цифрової трансформації.
Ухвалена сьогодні постанова передбачає:
• здійснення митного оформлення авто через подання попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття та/або митної декларації в усній формі;
• перелік документів, необхідних для митного оформлення транспортного засобу;
• можливість подання документів в електронній формі, з використанням застосунку Дія;
• нарахування митних платежів в автоматичному режимі (їх можна буде сплатити через Дію або через банки, електронні платіжні системи);
• сплату митних платежів протягом 10 днів з дня формування (повідомлення та реквізити на оплату будуть надсилатися через Дію);
• завершення митного оформлення автомобіля в автоматичному режимі.