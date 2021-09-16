В Украине с начала этого года потратили свыше 30 млрд грн на борьбу с коронавирусом. Средства, в частности, направили на закупку вакцин, обеспечение больниц кислородом и помощь по безработице.

О расходах отчитались в Министерстве финансов Украины.

Больше всего было потрачено на услуги по экстренной и стационарной медицинской помощи и на вакцинацию от Covid-19 – 11,8 млрд грн.

На закупку Covid-вакцин направили 9,8 млрд грн.

Всего на этот год предусмотрено 17,5 млрд грн для лечения больных коронавирусом и на вакцинацию, а также 10,5 млрд грн на закупку 38 млн доз вакцин.

В течение 8 месяцев этого года на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения коронавируса было потрачено 2,5 млрд грн (однако эта сумма не предусматривает закупку вакцин).

На обеспечение больниц кислородом уже направили 0,5 млрд грн (из запланированных 0,75 млрд грн).

На социальную поддержку населения в условиях карантина уже потрачено 2,9 млрд грн, а по больничным – 0,8 млрд грн. Всего на эти цели Министерство социальной политики получило 3,8 млрд грн, которые должно использовать до конца года.

На пособие по безработице ушло 100% запланированных средств (или же 1,1 млрд грн, которые получало Минэкономики).

На борьбу с коронавирусом в учебных заведениях потрачено только 18,3 млн грн (из предусмотренных 1 млрд грн).

Еще 0,8 млрд грн правительство направило на доплаты к зарплатам военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медикам (это 98% от запланированных средств).

А 14 млн грн получили учреждения Национальной академии медицинских наук за услуги по госпитализации пациентов с коронавирусом (из предусмотренных 55 млн грн).

Всего на борьбу с Covid-19 в 2021 году планируют потратить более 36 млрд грн.

Накануне Кабинет министров на своем заседании одобрил законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. Средства, выделяемые по программе медицинских гарантий, куда входит и Covid-пакет, составят почти 158 млрд грн.

На систему общественного здоровья и вакцинацию украинцев от коронавируса предусмотрено направить 6 млрд грн.

О том, какие показатели заложило правительство в госбюджет-2022 – читайте в материале.