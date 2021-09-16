В Україні від початку цього року витратили понад 30 млрд грн на боротьбу з коронавірусом. Кошти, зокрема, спрямували на закупівлю вакцин, забезпечення лікарень киснем та допомогу з безробіття.

Про видатки відзвітували у Міністерстві фінансів України.

Найбільше було витрачено на послуги з екстреної та стаціонарної медичної допомоги та вакцинацію проти Covid-19 – 11,8 млрд грн.

На закупівлю Covid-вакцин спрямували 9,8 млрд грн.

Загалом на цей рік передбачено 17,5 млрд грн для лікування хворих на коронавірус та вакцинацію, а також 10,5 млрд грн на закупівлю 38 млн доз вакцин.

Протягом 8 місяців цього року на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню коронавірусу було витрачено 2,5 млрд грн (проте ця сума не передбачає закупівлю вакцин).

На забезпечення лікарень киснем уже спрямували 0,5 млрд грн (із запланованих 0,75 млрд грн).

На соціальну підтримку населення в умовах карантину вже витрачено 2,9 млрд грн, а за лікарняними – 0,8 млрд грн. Загалом на ці цілі Міністерство соціальної політики отримало 3,8 млрд грн, які повинно використати до кінця року.

На допомогу з безробіття пішло 100% запланованих коштів (або ж 1,1 млрд грн, які отримувало Мінекономіки).

На боротьбу з коронавірусом у закладах освіти витрачено лише 18,3 млн грн (із передбачених 1 млрд грн).

Ще 0,8 млрд грн уряд спрямував на доплати до зарплат військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медикам (це 98% від запланованих коштів).

А 14 млн грн отримали заклади Національної академії медичних наук за послуги з госпіталізації пацієнтів, хворих на коронавірус (з передбачених 55 млн грн).

Загалом на боротьбу з Covid-19 у 2021 році планують витратити понад 36 млрд грн.

Напередодні Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив законопроект про державний бюджет України на 2022 рік. Кошти, що виділяються за програмою медичних гарантій, куди входить і Covid-пакет, становитимуть майже 158 млрд грн.

На систему громадського здоров’я та вакцинацію українців проти коронавірусу передбачено спрямувати 6 млрд грн.

Про те, які показники заклав уряд у держбюджет-2022 – читайте в матеріалі.