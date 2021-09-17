Додаток Дія не зберігає персональні дані, а відображає те, що зберігається в інших реєстрах. Про це наголосив віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

– Паспорти відображаються з демографічного реєстру, свідоцтво про народження – з реєстру РАГСу, податковий номер – з податкового реєстру, зміна місця реєстрації відбувається завдяки змінюванню інформації у певному модулі демографічного реєстру. Це структура з багатьох реєстрів, за які відповідають різні міністерства, але всі вони побудовані за єдиними правилами безпеки. Кожна дія логується. Тобто держслужбовець або чиновник не може нічого змінити у ньому. Є резервування даних, є певні правила безпеки, які виконуються.

Федоров додав, що розробники застосунку Дія приділяють багато часу модернізації та доопрацюванню реєстрів на базі різних адміністраторів, а тому ця база є захищеною.

— Можна сказати, що нині побудована захищена, надійна система. За останні два роки не було великих прецедентів (щодо проблем з безпекою. – Ред.). Хоча ми бачимо, що світові гіганти та уряди інших країн мають проблеми з безпекою. Це загроза, яка постійно буде рости. Однак ми багато часу приділяємо питанню кібербезпеки. Захист персональних даних для нас є пріоритетним завданням, – розповів Федоров.

Більше про кібербезпеку, зміни, на які слід чекати найближчим часом у Дії, ноу-хау перепису населення та чому важлива співпраця з Apple, читайте на сайті Факти ICTV в ексклюзивному інтерв’ю з Михайлом Федоровим.