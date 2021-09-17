В ближайшее время в приложении Дія запустят ряд новых услуг. Подробнее об обновлениях, которые планируются, в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, лицам, пользующимся приложением Дія, будет поступать информация о проверке кредитной истории в случае, если кто-то захочет оформить на них кредит.

— Мы запускаем информирование граждан Украины, которые пользуются приложением Дія, о том, что в настоящее время проверяется их кредитная история. Электронные документы надежнее бумажных. Для того, чтобы человек мог получить кредит онлайн, нужно пройти несколько этапов электронной верификации. Мы хотим защитить людей, которые используют бумажные документы. Если кто-то пытается оформить на человека кредит через бумажные документы — человек будет предупрежден и получит уведомление в Дію, что сейчас проверяется ее кредитная история.

Федоров отметил, что таким образом можно будет остановить процесс оформления кредита.

— Если вы не оформляете кредит, а вам поступает уведомление, это свидетельствует о том, что есть проблемы и случаи мошенничества.

В каждом релизе Министерство цифровой информации все больше уделяет внимания кибербезопасности. Например, будут новые инструменты для защиты информации во время шеринга.

— Мы готовим пул услуг, касающихся социальной и пенсионной сферы. Это и оформление субсидий, переоформление и оформление пенсий, электронное пенсионное удостоверение, подача документов на брак, различные справки из ЗАГСа и Пенсионного фонда. Все эти услуги можно будет получить быстро и удобно онлайн. Готовим обновленную услугу смены места жительства — уже не для шести городов, а для всей страны, — рассказал Федоров.

Финальный этап в приложении Дія проходит оплата коммунальных услуг. Сейчас разрабатывается концепция, чтобы все поставщики коммунальных услуг интегрировались в единую систему. Однако, чтобы разработать систему, следует принять соответствующий закон.

Больше об изменениях, которых следует ожидать в ближайшее время в приложении Дія, ноу-хау переписи населения и почему важно сотрудничество с Apple, читайте на сайте Факты ICTV в эксклюзивном интервью с Михаилом Федоровым.