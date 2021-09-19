Марш равенства в Киеве, состоявшийся 19 сентября, прошел в спокойной обстановке и без нарушений правопорядка.

Соответствующую информацию подтвердила Национальная полиция.

Уточняется, что за порядком и безопасностью участников мероприятия следили сотрудники всех подразделений. В частности, на марше присутствовали кинологи, саперы, сотрудники ГСЧС и Нацгвардия.

— Полиция усиленно обеспечивала правопорядок в центральной части города во время Марша равенства, – заявили в полиции.

По словам правоохранителей, после проведения KyivPride в украинской столице стражи порядка продолжают следить за порядком на улицах.

Напомним, Марш равности в украинской столице прошел 19 сентября. Ожидалось, что на мероприятие придут около 10 тысяч человек, однако собралось около семи тысяч.

KyivPride: полиция подвела итоги Марша равенства / 3 фотографии

Выразить поддержку участникам ЛГБТ-сообщества также вышли иностранные дипломаты.

Параллельно в центре Киева собрались противники KyivPride. Они назвали пропаганду гомосексуализма угрозой национальной безопасности Украины.