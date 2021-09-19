Марш рівності у Києві, що відбувся 19 вересня, пройшов у спокійній обстановці та без порушень правопорядку.

Відповідну інформацію підтвердила Національна поліція.

Уточнюється, що за порядком та безпекою учасників заходу стежили співробітники всіх підрозділів. Зокрема, на марші були присутні кінологи, сапери, співробітники ДСНС та Нацгвардія.

– Поліція посилено забезпечувала правопорядок в центральній частині міста під час Маршу рівності, – заявили у поліції.

За словами правоохоронців, після проведення KyivPride в українській столиці правоохоронці продовжують стежити за порядком на вулицях.

Нагадаємо, Марш рівності в українській столиці пройшов 19 вересня. Очікувалося, що на захід прийдуть близько 10 тисяч осіб, але зібралося близько семи тисяч.

KyivPride: поліція підвела підсумки Маршу рівності / 3 фотографии

Висловити підтримку учасникам ЛГБТ-спільноти також вийшли іноземні дипломати.

Паралельно у центрі Києва зібралися противники KyivPride. Вони назвали пропаганду гомосексуалізму загрозою національній безпеці України.