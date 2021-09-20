Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца года, то есть до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлили режим чрезвычайной ситуации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас текущая эпидемическая ситуация контролируемая. Но он призвал украинцев не затягивать и сделать прививку от коронавируса.

— Да, мы фиксируем рост числа новых случаев Covid-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить жизнь и здоровье — привиться от коронавирусной инфекции при первой возможности, — подчеркнул он.

Также Виктор Ляшко добавил, что 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором объявят, с какой даты на всей территории страны устанавливают желтый уровень эпидопасности.

С 20 сентября в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина для зон с различными уровнями эпидемической опасности, которые Кабинет министров утвердил 13 сентября. Постановление №1236 уже вступило в силу.

Новые ограничения предусматривают не только введение новых запретов для желтой и красной зон, но и определенные привилегии для вакцинированных граждан.

Таким образом в Минздраве и Кабмине пытаются избежать нового локдауна, ведь количество больных коронавирусом в Украине стабильно растет. Больше о новых правилах адаптивного карантина — читайте в нашем материале.