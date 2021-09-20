Вибивали з затриманих гроші: на Дніпропетровщині поліцейським загрожує до 10 років в’язниці

Державне бюро розслідувань викрило поліцейських, які вибивали гроші з затриманих громадян. Правоохоронці також застосовували силу, що вони зізналися у злочинах, яких не скоювали.

За даними слідства, правоохоронці майже рік орудували на території Дніпропетровської області. Очільником угрупування став оперуповноважений одного із районних управлінь Нацполіції Дніпропетровщини та четверо його колег.

ДБР зафіксувало випадки, коли поліцейські застосовували силу до затриманих, щоб вибити зізнання у злочинах, які вони не скоювали. Вони робили це для покращення своєї статистики на службі.

Однак частіше поліцейські вибивали гроші з затриманих, залякуючи їх тюремним ув’язненням та застосовуючи фізичне насилля.

Слідству відомо про випадок, коли затриманому надягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували, щоб він заплатив 30 тис. грн хабара.

Якщо у них з собою не було потрібної суми грошей, тоді їх примушувати телефонувати знайомим чи друзям, щоб вони позичили кошти, або оформлювати швидкий кредит в інтернеті.

Правоохоронці відпускали затриманих лише після того, як отримували всі гроші. П’ятьох поліцейських підозрюють у вимаганні, отриманні хабара та перевищенні повноважень, яке супроводжувалося насильством.

Їм загрожує ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.