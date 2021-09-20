Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Вибивали з затриманих гроші: на Дніпропетровщині поліцейським загрожує до 10 років в’язниці

Вибивали з затриманих гроші: на Дніпропетровщині поліцейським загрожує до 10 років в’язниці

Державне бюро розслідувань викрило поліцейських, які вибивали гроші з затриманих громадян. Правоохоронці також застосовували силу, що вони зізналися у злочинах, яких не скоювали.

За даними слідства, правоохоронці майже рік орудували на території Дніпропетровської області. Очільником угрупування став оперуповноважений одного із районних управлінь Нацполіції Дніпропетровщини та четверо його колег.

Вибивали з затриманих гроші: на Дніпропетровщині поліцейським загрожує до 10 років в'язниці

ДБР зафіксувало випадки, коли поліцейські застосовували силу до затриманих, щоб вибити зізнання у злочинах, які вони не скоювали. Вони робили це для покращення своєї статистики на службі.

Однак частіше поліцейські вибивали гроші з затриманих, залякуючи їх тюремним ув’язненням та застосовуючи фізичне насилля.

Читайте
Влаштував гонку зі зброєю: на Київщині п'яний водій стріляв у поліцейських

Слідству відомо про випадок, коли затриманому надягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували, щоб він заплатив 30 тис. грн хабара.

Якщо у них з собою не було потрібної суми грошей, тоді їх примушувати телефонувати знайомим чи друзям, щоб вони позичили кошти, або оформлювати швидкий кредит в інтернеті.

Правоохоронці відпускали затриманих лише після того, як отримували всі гроші. П’ятьох поліцейських підозрюють у вимаганні, отриманні хабара та перевищенні повноважень, яке супроводжувалося насильством.

Їм загрожує ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка