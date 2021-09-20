Заморозки в Украине: где и когда — синоптики назвали дату

На смену дождям в Украину через несколько дней придут заморозки. Ночью на поверхности почвы в западных областях ожидается от 0 до -3 градусов, что соответствует I или желтому уровню опасности.

На следующий день, ночью 23 сентября, 0 -3 прогнозируют на большей территории страны, кроме Закарпатья, а также южных и восточных регионов.

Днем температура повысится, однако в большинстве регионов она составит максимум +10.

Первые заморозки в Украине были две недели назад — 6 сентября ночью и утром на поверхности почвы также фиксировали от 0 до 3 градусов мороза. После них пришло бабье лето.

А первый снег в этом году может выпасть уже во второй половине октября, по крайней мере, так прогнозируют климатологи.