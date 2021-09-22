Кабинет министров предлагает Верховной Раде внести изменения в Уголовный кодекс и установить штрафы за подделку Covid-сертификатов.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Подделал такие документы — штраф от 170 тыс. или срок (лишение свободы, — Ред.) до трех лет. Штрафы в тысячи гривен и ограничения свободы до двух лет будут предусмотрены как для людей, которые сознательно используют поддельные документы, так и для врачей, которые вносят ложную информацию о прививках — заявил он.

В частности, премьер объяснил, что штраф от 17 до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет будет предусмотрено для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Штрафом в размере до 68 тыс. грн или лишением свободы до двух лет с лишением права занимать должность на один-три года предлагают наказывать для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках.

А вот наказание в размере до 170 тыс. или лишение свободы до трех лет предлагают ввести за подделку таких документов с целью распространения.

Денис Шмыгаль надеется, что парламент со своей стороны поддержит эту инициативу Кабинета министров и примет соответствующий закон.