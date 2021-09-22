Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді внести зміни до Кримінального кодексу і встановити штрафи за підроблення Covid-сертифікатів.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Підробив такі документи – штраф від 170 тис. або термін (позбавлення волі, – Ред.) до трьох років. Штрафи у тисячі гривень та обмеження волі до двох років будуть передбачені як для людей, які свідомо використовують підроблені документи, так і для лікарів, які вносять неправдиву інформацію про щеплення, – заявив він.

Зокрема, прем’єр пояснив, що штраф від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі до двох років буде передбачено для тих, хто свідомо використовує підроблені документи.

Штрафом у розмірі до 68 тис. грн або позбавленням волі до двох років з позбавленням права обіймати посаду на один-три роки пропонують карати для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення.

А от покарання у розмірі до 170 тис. або позбавлення волі до трьох років пропонують запровадити за підроблення таких документів з метою розповсюдження.

Денис Шмигаль сподівається, що парламент зі свого боку підтримає цю ініціативу Кабінету міністрів і ухвалить відповідний закон.