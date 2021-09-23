Во время посещения компаний Рудомайн и УГК явных признаков нарушений не выявлено

Во время визита на предприятия Рудомайн и УГК глава отдела государственного экологического надзора промышленного загрязнения Александр Скакальский подчеркнул, что имеющихся признаков (нарушений) во время посещения они не выявили. Поэтому более детально будут это выяснять во время проверки.

Александр заверил, что обязательно будет учитываться то, что рядом с карьерами находятся другие предприятия, которые могут негативно влиять на окружающую среду.

— Нужно выяснить объективно: или это производственная деятельность именно с этого предприятия, или, возможно, какие-то другие факторы влияния, — подчеркнул Александр Скакальский.

Средства борьбы с пылью, а именно — поливальные автомобили и сетки, которыми накрываются отвалы, и даже снежные пушки, которые в карьерах распыляют воду, увидели председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, начальник отдела государственного экологического надзора промышленного загрязнения Александр Скакальский, а также заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина, которые посетили карьеры, где работают компании Рудомайн и УГК.

Генеральный директор Рудомайна Владимир Колос, который сопровождал гостей, уверен, что проверка поможет прекратить манипуляции вокруг компании.

— Сейчас мы находимся под давлением информационной атаки — это искажение фактов, отрытая ложь и фейки. Надеюсь, что выводы специалистов Государственной экологической инспекции наконец прекратят безосновательные обвинения предприятия, — сказал Владимир Колос.

Как известно, на этой неделе в компаниях Рудомайн и УГК (Украинская горно-добывающая компания) началась внеплановая проверка Государственной экологической инспекцией.

Джерело: Krivbass.city