Під час відвідування компаній Рудомайн та УГК явних ознак порушень не з’ясовано

Під час візиту на підприємства Рудомайн та УГК голова відділу державного екологічного нагляду промислового забруднення Олександр Скакальський підкреслив, що наявних ознак (порушень) під час відвідування вони не з’ясували. Тому більш детально будуть це з’ясовувати під час перевірки.

Олександр запевнив, що обов’язково буде враховуватися те, що поруч з кар’єрами розташовані інші підприємства, які можуть негативно впливати на довкілля.

– Потрібно з’ясувати об’єктивно, чи це виробнича діяльність саме з цього підприємства, або, можливо, є якісь інші чинники впливу, — підкреслив Олександр Скакальський.

Засоби боротьби з пилом, а саме — поливні автомобілі й сітки, якими накриваються відвали, і навіть снігові пушки, які у кар’єрах розпиляють воду, на власні очі побачили голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, начальник відділу державного екологічного нагляду промислового забруднення Олександр Скакальський, а також заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна, які відвідали кар’єри, де працюють компанії Рудомайн та УГК.

Генеральний директор Рудомайна Володимир Колос, який супроводжував гостей, впевнений, що перевірка допоможе припинити маніпуляції навколо компанії.

– Зараз ми відчуваємо тиск інформаційної атаки — є перекручування фактів, відверта брехня та примітивні фейки. Сподіваюсь, що висновки фахівців Державної екологічної інспекції нарешті зупинять безпідставні обвинувачення підприємства, – сказав Володимир Колос.

Як відомо, цього тижня у компаніях Рудомайн та УГК (Українська гірничо-добувна компанія) почалась позапланова перевірка з боку Державної екологічної інспекції.

Джерело: Krivbass.city