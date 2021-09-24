В Украине количество больных коронавирусом ежедневно растет. Поэтому власти решили установить желтый уровень эпидемической опасности на всей территории страны.

С 23 сентября до конца 2021 года на украинцев снова ждут правила карантина. Под ограничения попадут участники массовых мероприятий и посетители заведений культуры, но есть исключения для вакцинированных граждан.

Разрешается проводить концерты, если одного зрителя есть минимум 4 кв. м. В спортзале на клиента должно быть 10 кв. м. В ресторанах только четверо гостей могут находиться за одним столиком, а расстояние между компаниями должно быть 1,5 метра.

В кинозалах и театрах можно заполнять половину мест. Вдвое меньше пассажиров будут пускать и до общественного транспорта.

Но если все посетители и минимум 80% работников вакцинировались хотя бы одной дозой — все ограничения отменяются.

Так, почти не тронут ограничения желтой зоны вакцинированных граждан. Бонусы для них касаются всего.

Достаточно будет предъявить Covid-сертификат о вакцинации и можно будет спокойно посещать кафе, рестораны и кинотеатры. В то же время за несоблюдение правил желтой зоны обещают большие штрафы.

По словам руководителя Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, штраф в размере 34 тыс. грн будут для ООО, 17 тыс. грн — для физлиц.

Между тем в Минздраве хотят ввести обязательную вакцинацию для педагогов и чиновников. А вот медиков к иммунизации не будут заставлять.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорит: если украинцы массово вакцинируются к новому году, то весну будем встречать без ограничений.