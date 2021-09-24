В Україні кількість хворих на коронавірус щодня зростає. Тому влада вирішила встановити жовтий рівень епідемічної небезпеки на всій території країни.

Із 23 вересня до кінця 2021 року на українців знову чекають карантині правила. Під обмеження потраплятимуть учасники масових заходів і відвідувачі закладів культури, але є винятки для вакцинованих громадян.

Дозволяється проводити концерти, якщо на одного глядача є щонайменше 4 кв. м. У спортзалі на клієнта має бути 10 кв. м.

У ресторанах лише четверо гостей можуть перебувати за одним столиком, а відстань між компаніями повинна бути 1,5 метра. У кінозалах та театрах можна заповнювати половину місць. Удвічі менше пасажирів пускатимуть і до громадського транспорту.

Але якщо всі відвідувачі і щонайменше 80 % працівників вакцинувалися хоча б однією дозою – усі обмеження скасовуються.

Так, майже не зачеплять обмеження жовтої зони вакцинованих громадян. Бонуси для них стосуватимуться усього.

Достатньо буде пред’явити Covid-сертифікат про вакцинацію і можна буде спокійно відвідувати кафе, ресторани та кінотеатри. Водночас за недотримання правил жовтої зони обіцяють чималі штрафи.

За словами керівника Держпродспоживслужби в місті Києві Олега Рубана, штраф у розмірі 34 тис. грн будуть для ТОВ, 17 тис. грн – для фізосіб.

Тим часом у МОЗ хочуть запровадити обов’язкову вакцинацію для освітян і чиновників. А от медиків до імунізації не змушуватимуть.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко каже: якщо українці масово вакцинуються до нового року, то весну зустрічатимемо без жодних обмежень.