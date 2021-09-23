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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Требовали $3,4 тыс. за растаможку товаров: на Киевщине задержали инспектора и менеджера

Требовали $3,4 тыс. за растаможку товаров: на Киевщине задержали инспектора и менеджера

Государственный инспектор международного аэропорта Борисполь и менеджер по логистике одного из предприятий требовали крупную взятку от гражданки, которая занимается ввозом товаров через таможенную границу Украины.

Они пообещали женщине, что не будут создавать искусственные препятствия для растаможивания груза. Свои услуги злоумышленники оценили в $3,4 тыс.

По состоянию на 23 сентября, по курсу валют Национального банка Украины, одна единица американской валюты составляет 26,67 грн. То есть они требовали от гражданки более 90 тыс. грн.

Таможенника международного аэропорта и менеджера по логистике задержали правоохранители после получения очередной части взятки. Сейчас работники прокуратуры решают вопрос об избрании меры пресечения для правонарушителей в виде содержания под стражей.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Санкция по этой статье предусматривает наибольшее наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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Фото: Киевская областная прокуратура

Фото: Pexels

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