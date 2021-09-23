Державний інспектор міжнародного аеропорту Бориспіль та менеджер з логістики одного з підприємств вимагали великий хабар від громадянки, яка займається ввезенням товарів через митний кордон України.

Вони пообіцяли жінці, що не створюватимуть штучні перешкоди для розмитнення вантажу. Свої послуги зловмисники оцінили у $3,4 тис.

Станом на 23 вересня, згідно з курсом валют Національного банку України, одна одиниця американської валюти становить 26,67 грн. Тобто вони вимагали від громадянки понад 90 тис. грн.

Митника міжнародного аеропорту та менеджера з логістики затримали правоохоронці після отримання чергової частини хабара. Наразі працівники прокуратури розв’язують питання щодо обрання запобіжного заходу правопорушникам у вигляді перебування під вартою.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Санкція за цією статтею передбачає щонайбільше покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Фото: Київська обласна прокуратура