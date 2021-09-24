Украина готова к отопительному сезону 2021-2022. Техническая готовность регионов составляет уже более 90%.

В этом во время часа вопросов к правительству заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,5 млрд куб. м. Для сравнения: в 2018 году запасы составляли 17,1 млрд куб. м, а в 2017 году — 16,8 млрд. Так же, как и в прошлом году, мы спокойно пройдем этот отопительный период, — заявил он.

Кроме того, Денис Шмыгаль напомнил, что тарифы на газ для населения останутся неизменными. Поскольку с мая в Украине действует годовое предложение для потребителей, который предусматривает, что цена газа на весь год составляет меньше 8 грн.

Поэтому, независимо от колебаний цены на биржах или хабах, эта цена не будет меняется весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

Также премьер-министр отметил, что правительство снизило тарифы на электроэнергию для 80% домохозяйств с 1 октября. Тариф составит 1,44 грн за кВт/ч для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч в месяц. Для тех, кто потребляет больше, тариф останется без изменений на уровне 1,68 грн.

Доложил Денис Шмыгаль народным депутатам и о тарифах на отопление и горячую воду. По его словам, оснований для их повышения нет. Поскольку государственная компания НАК Нафтогаз предлагает трехлетний контракт по цене 7,42 грн за куб. м газа для этого отопительного сезона.