ГДЗ по алгебре — где скачать решебник ДЗ для 9 класса

Хотите помочь своему ребенку подготовить домашнее задание в школу, однако не помните, как решать некоторые задачи по алгебре? Не стоит об этом переживать, ведь ГДЗ можно найти в интернете.

Сегодня есть много решебников, благодаря которым взрослые могут вспомнить давно пройденный предмет, а ребенок — легче запомнить новый материал. Факты ICTV подготовили список онлайн-ресурсов, на которых можно посмотреть готовое домашнее задание по алгебре за 9 класс.

Эрудит

На сайте Эрудит.нет есть более десятка решебников по алгебре за 9 класс. Также доступны ответы по геометрии, физике, украинскому и английскому языкам, украинской и зарубежной литературам.

Есть учебники в формате PDF для учеников 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классов. Кроме того, при помощи ресурса можно подготовиться к государственной итоговой аттестации, которую проходят ученики 4, 9 и 11 классов.

В школе

На онлайн-ресурсе В школе можно найти учебники с выполненным домашним заданием по алгебре за 9 класс. Также доступны ответы по геометрии, украинскому, английскому, немецкому и русскому языкам, украинской литературе, физике, химии, информатике, географии, биологии, основам здоровья, истории Украины и мира.

Если вам нужен учебник по школьным предметам без решения заданий — его тоже можно найти на сайте. Для скачивания доступны все вышеперечисленные дисциплины и правоведение.

ГДЗ онлайн

На сайте ГДЗ онлайн можно найти решения заданий по алгебре за 9 класс. Доступны ответы по алгебре, геометрии, украинскому, английскому, немецкому и русскому языкам, украинской и мировой литературам, физике, химии, информатике, географии, биологии, истории и основам здоровья, которые проходят ученики 1-11 классов.

Если есть необходимость в учебнике — его также можно найти. Онлайн-ресурс предлагает широкий выбор книг по предметам, которые изучают в младшей и старшей школах.

Four book

На онлайн-ресурсе Four book можно найти учебники по ряду предметов. Среди них — алгебра, история Украины английский, немецкий, русский языки, биология, география, геометрия, информатика, основы здоровья, правоведение, украинский язык и литература, физика и химия для учеников 9 класса.

Также на сайте доступны готовые домашние задания по этим предметам, государственной итоговой аттестации за 4, 9 и 11 классы, внешнему независимому оцениванию, сочинения по английскому, французскому и украинскому языкам, рефераты по биологии, зарубежной и украинской литературам.

Моя школа

На сайте Моя школа доступны готовые домашние задания по алгебре за 9 класс, учебники и школьная литература, задания для подготовки ко внешнему независимому оцениванию, государственной итоговой аттестации.

Получатели образования, которые хотят лучше изучить новый материал, могут посмотреть записанные видео и онлайн-уроки по программе для учеников старшей и младшей школ.

Также в специальном разделе Школьные и образовательные события можно найти новости из Украины, которые наверняка могут быть интересны ученикам школы или родителям.