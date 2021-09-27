После введения в определенном регионе Украины красной зоны карантина решение об ограничении работы общественного транспорта будут принимать местные власти.

Как объяснил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, для красного уровня полномочия по установлению ограничений в транспорте возложены на региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

– То есть по сути областные комиссии могут принимать решения о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области, — отметил Кузин.

В то же время он подчеркнул, что пока речь не идет о закрытии или ограничении движения общественного транспорта.

Кузин пояснил, что во время предыдущих локдаунов в некоторых областях местные власти пыталась внедрять ограничения на движение транспорта, и такие меры не были эффективны.

– Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в пределах одного автобуса, троллейбуса, трамвая. Полная отмена (движения транспорта, — Ред.) также невозможна, так как от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей, — подчеркнул Кузин.

Вместо этого в Министерстве здравоохранения советуют вводить более жесткие эпидемические и профилактические требования к общественному транспорту. Речь идет о контроле за масочным режимом, дезинфекции транспортных средств, проветривании и отсутствии скопления пассажиров как в местах ожидания, так и в самом транспорте.

Кузин выразил уверенность, что такие меры помогут обеспечить условия для безопасной перевозки пассажиров.

Стоит отметить, что сейчас на территории Украины введен желтый уровень эпидемиологической опасности. На этом уровне карантина ограничения для общественного транспорта не предусмотрены.

В общем на всей территории Украины могут вводить зеленый или желтый уровни карантина. Что касается оранжевого и красного уровней – их могут устанавливать в пределах определенного региона.