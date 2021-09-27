Після запровадження в певному регіоні України червоної зони карантину рішення про обмеження роботи громадського транспорту ухвалюватиме місцева влада.

Як пояснив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, для червоного рівня повноваження щодо встановлення обмежень в транспорті покладені на регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Тобто по суті обласні комісії можуть приймати рішення про призупинення транспорту або обмеження його роботи на рівні області, – зазначив Кузін.

Водночас він наголосив, що поки що не йдеться про закриття чи обмеження руху громадського транспорту.

Кузін пояснив, що під час попередніх локдаунів у деяких областях місцева влада пробувала впроваджувати обмеження на рух транспорту, і такі заходи не були ефективні.

– Наприклад, якщо обмежується саме кількість одиниць транспорту, це призводить до надмірного скупчення людей в межах одного автобуса, тролейбуса, трамвая. Повне скасування (руху транспорту, – Ред.) також неможливе, тому що від цього залежать інфраструктурні питання, робота об’єктів критичної інфраструктури на рівні областей, – наголосив Кузін.

Натомість у Міністерстві охорони здоров’я радять запроваджувати більш жорсткі епідемічні та профілактичні вимоги до громадського транспорту. Йдеться про контроль за масковим режимом, дезінфекцію транспортних засобів, провітрювання та відсутність скупчення пасажирів як у місцях очікування, так і в самому транспорті.

Кузін висловив упевненість, що такі заходи допоможуть забезпечити умови для безпечного перевезення пасажирів.

Варто зазначити, що наразі на території України запроваджено жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. На цьому рівні карантину обмеження для громадського транспорту не передбачені.

Загалом на всій території України можуть запроваджувати зелений або жовтий рівні карантину. Що стосується помаранчевого та червоного рівнів – їх можуть встановлювати в межах певного регіону.