Путешествия в 2021 году: топ-10 правил безопасных путешествий во время карантина

27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма. Этот праздник установила Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации в 1979 году.

День туризма создан с целью популяризации путешествий, развития связей между странами и влияния на экономику.

Путешествия в 2021 году во время пандемии стали совсем другими. Но это не значит, что нужно отказаться от удовольствия узнать что-то новое и получить кайф от нового города или страны.

Факты ICTV специально ко Дню туризма подготовили советы для безопасных путешествий в 2021 году.

Правила безопасных путешествий в 2021 году

1. Если вы планируете поездку за границу, вам пригодится сайт Департамента консульской службы МИД. Здесь собрана полезная информация о каждой стране: разрешен ли въезд для украинцев, какие документы необходимы для пересечения границы, какова ситуация с заболеваемостью Covid-19 и какие карантинные ограничения действуют.

Также на сайте есть телефоны посольств Украины, номера экстренных служб, и указаны денежные единицы страны.

2. Маски и антисептики — лучшие друзья во время путешествий в период пандемии. Пользуйтесь средствами защиты в закрытых помещениях, общественном транспорте и других людных местах.

3. Вакцинация. Прививка от коронавируса во время путешествий в 2021 году играет большую роль. Если у вас есть сертификат вакцинации, путешествовать гораздо легче.

Иначе вам придется часто делать тесты на коронавирус, в частности при пересечении границы. Прибывая или возвращаясь из определенных стран, нужно пройти карантин. Во многих странах кафе, рестораны, музеи, кино и другие учреждения работают только для вакцинированных людей.

4. Во избежание большого скопления людей в общественном транспорте пользуйтесь арендой автомобилей. Однако, садясь в авто, не забывайте его проветрить, протереть руль и другие поверхности антисептиком.

Кроме того, это еще и удобно. В автомобиле будет комфортно перевозить много вещей, также вы сможете свободно передвигаться между городами и останавливаться где угодно и когда угодно.

Пока на улице тепло, также доступна аренда велосипедов и самокатов. Сейчас такие услуги становятся более популярными, потому аренду можно найти во многих крупных городах.

5. Страхование. Перед стартом отпуска позаботьтесь о страховании здоровья. Если с вами что-то случится, вы сможете получить медицинскую помощь по месту пребывания и возместить средства за это. В страховой полис обычно входит оплата тестирования и лечения Covid-19 за рубежом.

6. Дистанция. В местах, где много людей, не забудьте соблюдать безопасную дистанцию ​​в 1,5 м. Отдавайте предпочтение нелюдным местам для прогулок, если же хотите посетить популярную туристическую локацию — выбирайте будний день и время, когда там будет менее людно.

7. Карта вместо наличных денег. Старайтесь меньше пользоваться бумажными деньгами. Вирусы могут быть активными, оставаясь на бумаге или на поверхностях.

ВОЗ рекомендует не трогать лицо и сразу мыть руки после контакта с бумажными деньгами. Поэтому при возможности используйте бесконтактную оплату картой — это более безопасно и удобно.

8. Своя посуда. Во время путешествия не ешьте и не пейте с другими людьми из одной посуды.

9. Онлайн-регистрация на самолет. Многие авиакомпании предлагают пройти регистрацию онлайн. Это поможет избежать толпы у стойки, а также сэкономит время.

10. Безопасный отель и апартаменты. При выборе отеля обратите внимание, как там соблюдаются карантинные правила, как часто убирают, какие меры принимают для минимизации распространения болезни.

Сейчас многие отели перешли на виртуальную регистрацию. Вы можете заехать и выехать, не общаясь с сотрудниками рецепции. Обычно нужно заполнить данные на большом экране, а ключи от номера автоматически откроются в одном из ящиков.

Насколько безопасно в отеле, можно проверить на рейтингах сайтов, особое внимание обращайте на отзывы и оценку чистоты.