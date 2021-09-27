Подорожі у 2021 році: топ-10 правил безпечних подорожей під час карантину

27 вересня у світі відзначають Всесвітній день туризму. Це свято встановила Генеральна асамблея Всесвітньої туристської організації у 1979 році.

День туризму створено з метою популяризації подорожей, розвитку зв’язків між країнами та впливу на економіку.

Подорожі у 2021 році під час пандемії стали зовсім іншими. Але це не означає, що потрібно відмовитися від задоволення пізнати щось нове і отримати кайф від нового міста чи країни.

Факти ICTV спеціально до Дня туризму підготували поради для безпечних подорожей у 2021 році.

Правила безпечних подорожей у 2021 році

1. Якщо ви плануєте поїздку за кордон, вам у пригоді стане сайт Департаменту консульської служби МЗС. Тут зібрана корисна інформація про кожну країну: чи дозволений в’їзд для українців, які документи необхідні для перетину кордону, яка ситуація з захворюваністю на Covid-19 і які карантинні обмеження діють.

Також на сайті є телефони посольств України, номери екстрених служб, і вказані грошові одиниці країни.

2. Маски та антисептики – найкращі друзі під час подорожей у період пандемії. Користуйтеся засобами захисту в закритих приміщеннях, громадському транспорті та інших людних місцях.

3. Вакцинація. Щеплення від коронавірусу під час подорожей у 2021 році грає велику роль. Якщо у вас є сертифікат вакцинації, подорожувати набагато легше.

Інакше вам доведеться часто робити тести на коронавірус, зокрема під час перетину кордону. Прибуваючи або повертаючись із певних країн, потрібно буде пройти карантин. У багатьох країнах кафе, ресторани, музеї, кіно та інші заклади працюють лише для вакцинованих людей.

4. Для уникнення великого скупчення людей у громадському транспорті користуйтеся орендою автомобілів. Однак, сідаючи в авто, не забувайте його провітрити, протерти кермо та інші поверхні антисептиком.

Крім того, це зручно. В автомобілі буде комфортно перевозити багато речей, також ви зможете вільно пересуватися між містами та зупинятися будь-де та будь-коли.

Поки на вулиці тепло, також доступна оренда велосипедів і самокатів. Зараз такі послуги стають більш популярними, тому оренду можна знайти у багатьох великих містах.

5. Страхування. Перед стартом відпустки подбайте про страхування здоров’я. Якщо з вами щось трапиться, ви зможете отримати медичну допомогу за місцем перебування та відшкодувати кошти за це. У страховий поліс зазвичай входить оплата тестування та лікування Covid-19 за кордоном.

6. Дистанція. У місцях, де багато людей, не забудьте дотримуватися безпечної дистанції у 1,5 м. Віддавайте перевагу нелюдним місцям для прогулянок, якщо ж хочете відвідати популярну туристичну локацію – обирайте будній день і час, коли там буде найменш людно.

7. Карта замість готівки. Намагайтеся менше користуватися паперовими грошима. Віруси можуть бути активними, залишаючись на папері чи на поверхнях.

ВООЗ рекомендує не чіпати обличчя та одразу мити руки після контакту з паперовими грішми. Тому за можливості використовуйте безконтактну оплату карткою – це більш безпечно та зручно.

8. Свій посуд. Під час подорожей не їжте та не пийте з іншими людьми з одного посуду.

9. Онлайн-реєстрація на літак. Багато авіакомпаній пропонують пройти реєстрацію онлайн. Це допоможе уникнути натовпу біля стійки, а також зекономить час.

10. Безпечний готель та апартаменти. Під час вибору готелю зверніть увагу, як там дотримуються карантинних обмежень, як часто прибирають, яких заходів вживають для мінімізації поширення хвороби.

Зараз багато готелів перейшли на віртуальну реєстрацію. Ви можете заїхати та виїхати, не контактуючи зі співробітниками рецепції. Зазвичай потрібно заповнити дані на великому екрані, а ключі від номера автоматично відкриються в одній зі скриньок.

Наскільки безпечно в готелі, можна перевірити на рейтингах сайтів, особливу увагу звертайте на відгуки та оцінку чистоти.