Экономика Польши может понести некоторые потери, ведь заробитчане из Украины, которые ранее помогали сократить дефицит рабочей силы, все чаще едут на заработки в Германию.

По данным официального бюро занятости, ежегодно растет на 20% количество украинцев, которые спрашивают регистрацию в Польше. Однако они не остаются там жить, а работать едут в Германию, где заработная плата значительно выше.

— Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работающих в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна. Это серьезная угроза для Польши — отметил глава кадрового агентства Польши Кшиштоф Инглот.

По оценкам бюро, после пандемии коронавируса количество украинцев, живущих в Польше, впервые за много лет упала ниже 1 млн человека.

В то же время количество предложений польских работодателей для украинцев вдвое превысило количество заинтересованных соискателей.

Согласно данным официальной польской статистики, количество вакансий во втором квартале 2021 года увеличилось на 29,6%.

Ранее первый вице-премьер и министр экономики Украины Алексей Любченко сообщал, что количество украинцев, выезжающих на работу за границу, стабильно ежегодно составляет от 2 до 3 млн.

Большинство украинских заробитчан выбирают логистику, заводы, сферу услуг.

Однако эксперты отмечают, что украинская трудовая миграция постепенно превращается в эмиграцию и люди выезжают на чужбину уже с семьями и покидают Украину навсегда.