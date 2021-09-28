Економіка Польщі може зазнати деяких втрат, адже заробітчани з України, які раніше допомагали скоротити дефіцит робочої сили, все частіше їдуть на заробітки до Німеччини.

За даними офіційного бюро зайнятості, щороку зростає на 20% кількість українців, які запитують реєстрацію в Польщі. Однак вони не залишаються там жити, а працювати їдуть до Німеччини, де заробітна плата значно вища.

– Ми можемо говорити про тисячі українців, які офіційно проживають в Польщі, але працюють в Німеччині, де нестача робочої сили також болюча. Це серйозна загроза для Польщі – зауважив глава кадрового агентства Польщі Кшиштоф Інглот.

За оцінками бюро, після пандемії коронавірусу кількість українців, які живуть у Польщі, вперше за багато років впала нижче 1 млн людини.

Водночас кількість пропозицій польських роботодавців для українців вдвічі перевищила кількість зацікавлених здобувачів.

Згідно з даними офіційної польської статистики, кількість вакансій у другому кварталі 2021 року збільшилася на 29,6%.

Раніше перший віце-прем’єр і міністр економіки України Олексій Любченко повідомляв, що кількість українців, які виїжджають на роботу за кордон, стабільно щороку становить від 2 до 3 млн.

Більшість українських заробітчан обирають логістику, заводи, сферу послуг.

Проте експерти зазначають, що українська трудова міграція поступово перетворюється в еміграцію і люди виїжджають на чужину уже з сім’ями та залишають Україну назавжди.