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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

В Кабмине рассказали, будет ли повышение тарифов на тепло в новом сезоне

тепло

В новом отопительном сезоне в Украине тарифы из-за подорожания природного газа в мире не должны стать дороже.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в эфире одного из телеканалов.

По его словам, уже подготовлено более 90% всех соответствующих предприятий и сетей для начала отопительного сезона.

— Хочу сообщить, что украинцы не должны переживать по этому поводу. Техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану, все штатно, уже подготовлено более 90% всех соответствующих предприятий и сетей в этом отношении, все будет хорошо, — сказал Чернышев.

По его словам, тарифы на тепло должны оставаться на том уровне, который был в предыдущем отопительном сезоне.

— Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире пока. Но хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне, и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем, — заявил министр.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, что если в течение этого отопительного сезона будут расти тарифы на коммунальные услуги – субсидии украинцам пересмотрят автоматически.

Людям не нужно будет никуда обращаться и предоставлять какие-то дополнительные справки для перерасчета субсидии.

Источник: Україна 24

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