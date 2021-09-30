Польша может восстановить железнодорожное сообщение с Украиной

Правительство Польши уже в октябре может восстановить железнодорожное сообщение с Украиной, которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Согласно проекту распоряжения правительства Польши о Covid-ограничениях и запретах, Польша имеет намерение продлить запрет на железнодорожное сообщение с Беларусью.

Однако в документе не сказано о продлении запрета на перемещение пассажиров железнодорожным транспортом между Польшей и Украиной. Это означает, что между двумя странами может восстановиться железнодорожное сообщение.

Соответствующий документ в ближайшее время должен утвердить премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В первом месяце лета правительство Украины способствовало восстановлению железнодорожного сообщения с тремя странами. Среди них — Словакия, Венгрия и Австрия.

В этот период Укрзализныця и польская транспортная компания PKP Intercity обнародовали график движения железнодорожного транспорта, согласно которому могли запустить поезда между двумя странами. Однако перевозчики отметили, что точных данных о восстановлении сообщения нет.