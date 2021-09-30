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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Польща може відновити залізничне сполучення з Україною

Польща може відновити залізничне сполучення з Україною

Уряд Польщі вже у жовтні може відновити залізничне сполучення з Україною, яке призупинили через ситуацію з пандемією коронавірусу.

Згідно з проектом розпорядження уряду Польщі про Covid-обмеження та заборони, Польща має намір продовжити заборону на залізничне сполучення з Білоруссю.

Однак у документі не сказано про продовження заборони на переміщення пасажирів залізничним транспортом між Польщею та Україною. Це означає, що між двома країнами може відновитися залізничне сполучення.

Відповідний документ найближчим часом має затвердити прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

У першому місяці літа уряд України сприяв відновленню залізничного сполучення з трьома країнами. Серед них – Словаччина, Угорщина та Австрія.

У цей період Укрзалізниця та польська транспортна компанія PKP Intercity оприлюднили графік руху залізничного транспорту, згідно з яким могли запустити потяги між двома країнами. Однак перевізники зазначили, що точних даних щодо відновлення сполучення немає.

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Фото: Depositphotos

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