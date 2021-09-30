В августе 2021 года средняя номинальная заработная плата штатного работника из сферы IT составляла 24 тыс. 813 грн, что является самым высоким показателем среди всех отраслей деятельности. Соответствующие цифры сообщили в Государственной службе статистики.

На втором месте с незначительным отрывом находится отрасль финансовой и страховой деятельности. Средняя номинальная зарплата работника этой сферы составила 23 тыс. 537 грн.

Тройку лидеров с самой высокой средней зарплатой замыкают работники сферы государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования. Средняя номинальная зарплата штатного работника этих сфер составляла 21 тыс. 207 грн.

По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года средняя номинальная заработная плата в Украине выросла на 22,3% — до 13 тыс. 997 грн.

В Госстате отметили, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2021 года была в 2,3 раза выше минимальной заработной платы, установленной на уровне 6 тыс. грн.

Как изменилась украинская IT-сфера за 30 лет?

Сегодня украинская сфера IT стремительно развивается и является важным источником дохода для Украины. Но чтобы выйти на этот уровень, отрасли IT пришлось пройти большой путь, который начинался еще во времена Украины в составе СССР.

Факты ICTV рассказывают, что изменилось в украинской IT-сфере, и проблемы там пытаются решить сегодня.