У серпні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника зі сфери IT становила 24 тис. 813 грн, що є найвищим показником серед усіх інших сфер діяльності. Відповідні цифри повідомили у Державній службі статистики.

На другому місці з незначним відривом знаходиться сфера фінансової та страхової діяльності. Середня номінальна зарплата працівника цієї сфери становила 23 тис. 537 грн.

Трійку лідерів із найвищою середньою зарплатою замикають працівники сфери державного управління й оборони, а також обов’язкового соціального страхування. Середня номінальна зарплата штатного працівника цих сфер становила 21 тис. 207 грн.

У порівнянні із аналогічним місяцем 2020 року середня номінальна заробітна плата в Україні зросла на 22,3% – до 13 тис. 997 грн.

У Держстаті зазначили, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в серпні 2021 року була у 2,3 рази вища за мінімальну заробітну плату, яка встановлена на рівні 6 тис. грн.

Як змінилася українська IT-сфера за 30 років?

Сьогодні українська сфера IT стрімко розвивається і є важливим джерелом прибутку для України. Втім, щоб вийти на цей рівень, галузі IT довелося пройти неабиякий шлях, який починався ще за часів України у складі СРСР.

Факти ICTV розповідають, що змінилося в українській IT-сфері, та які проблеми там намагаються вирішити сьогодні.